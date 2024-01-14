ولي العهد يزور معهد التعليم التقني السنغافوري

MENAFN - Jordan News Agency)

سنغافورة 12 كانون الثاني (بترا)– زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الخميس، معهد التعليم التقني في العاصمة السنغافورية.

وجال سمو ولي العهد في مرافق المعهد الذي يضم حاضنات ابتكار ومختبرات علمية لتدريب الطلبة وتوفير التطبيقات العملية التي تؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأكد سموه أهمية بناء شراكات مستدامة بين المعهد ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بالأردن، معربا خلال لقائه بالقائمين على المعهد عن إعجابه بالتجربة السنغافورية في هذا المجال.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني 2023 -2027 تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى التزام الأردن في تحقيق إصلاحات بهذا المجال.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التعليم التقني السنغافوري ومؤسسة التدريب المهني الأردنية، بهدف توفير الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية للطلبة وتدريب المدربين، وتبادل الخبرات ضمن أفضل الممارسات.

ويهدف المعهد في استراتيجيته إلى تخريج أجيال قابلة للتكيف مع مستجدات سوق العمل في المستقبل وبناء قدرات الطلبة، وفق ما ذكرت المديرة التنفيذية في شرح أمام سمو ولي العهد.

ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)

م ق/أس

12/01/2024 09:59:38