ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين في عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة، توسع إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي باليوان الصيني في عام 2023.

وأشارت الهيئة إلى أنه في عام 2023، بلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد 41.76 تريليون يوان (حوالي 5.87 تريليون دولار أميركي)، وفق ما نقلته وكالة شينخوا .

وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 23.77 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.3 بالمئة عن العام الأسبق لتصل إلى 17.99 تريليون يوان.

في سياق متصل، ارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 57.9 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 4.91 مليون مركبة في عام 2023.

ويمثل ذلك زيادة كبيرة أخرى بعد أن صدّرت البلاد أكثر من 3 ملايين مركبة في عام 2022 وأكثر من مليوني مركبة في عام 2021.

كان النمو الهائل مدفوعا بزيادة في صادرات مركبات الطاقة الجديدة، والتي ارتفعت بنسبة 77.6 بالمئة إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة في العام الماضي. وتوسعت صادرات المركبات الكهربائية بالكامل بنسبة 80.9 بالمئة بينما زادت صادرات المركبات الهجينة بنسبة 47.8 بالمئة على أساس سنوي.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

12/01/2024 09:03:02