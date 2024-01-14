ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين في عام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة، توسع إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي باليوان الصيني في عام 2023.
وأشارت الهيئة إلى أنه في عام 2023، بلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد 41.76 تريليون يوان (حوالي 5.87 تريليون دولار أميركي)، وفق ما نقلته وكالة شينخوا .
وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 23.77 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.3 بالمئة عن العام الأسبق لتصل إلى 17.99 تريليون يوان.
في سياق متصل، ارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 57.9 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 4.91 مليون مركبة في عام 2023.
ويمثل ذلك زيادة كبيرة أخرى بعد أن صدّرت البلاد أكثر من 3 ملايين مركبة في عام 2022 وأكثر من مليوني مركبة في عام 2021.
كان النمو الهائل مدفوعا بزيادة في صادرات مركبات الطاقة الجديدة، والتي ارتفعت بنسبة 77.6 بالمئة إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة في العام الماضي. وتوسعت صادرات المركبات الكهربائية بالكامل بنسبة 80.9 بالمئة بينما زادت صادرات المركبات الهجينة بنسبة 47.8 بالمئة على أساس سنوي.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
12/01/2024 09:03:02
MENAFN14012024000117011021ID1107718059
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