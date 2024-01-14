انطلاق بطولة كأس آسيا بقطر اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 12 كانون الثاني (بترا)- تتجه أنظار محبي الكرة الآسيوية إلى ملاعب قطر التي ستشهد انطلاق بطولة كأس آسيا 2023، مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.
وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات في الدور الأول.
ومن ضمن المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، هناك (10) منتخبات عربية وصلت إلى النهائيات وهي، الأردن وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وفلسطين، والعراق، وسوريا، ولبنان.
ويلعب المنتخب الوطني الأردني (النشامى) ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، فيما يخوض مباراته الأولى يوم الاثنين المقبل أمام ماليزيا، بينما يلعب أمام منتخب كوريا في 20 كانون الثاني الجاري، ثم مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات مع البحرين في 25 من ذات الشهر.
وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، اكتمال كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالبطولة القارية، وفق المخطط له من جميع الجهات العاملة في تنظيم الحدث القاري الذي تقام منافساته على مدى 30 يوما.
--(بترا)
م خ/م ق/
12/01/2024 08:47:27
MENAFN14012024000117011021ID1107718058
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