انطلاق بطولة كأس آسيا بقطر اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 12 كانون الثاني (بترا)- تتجه أنظار محبي الكرة الآسيوية إلى ملاعب قطر التي ستشهد انطلاق بطولة كأس آسيا 2023، مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات في الدور الأول.

ومن ضمن المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، هناك (10) منتخبات عربية وصلت إلى النهائيات وهي، الأردن وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وفلسطين، والعراق، وسوريا، ولبنان.

ويلعب المنتخب الوطني الأردني (النشامى) ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، فيما يخوض مباراته الأولى يوم الاثنين المقبل أمام ماليزيا، بينما يلعب أمام منتخب كوريا في 20 كانون الثاني الجاري، ثم مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات مع البحرين في 25 من ذات الشهر.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، اكتمال كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالبطولة القارية، وفق المخطط له من جميع الجهات العاملة في تنظيم الحدث القاري الذي تقام منافساته على مدى 30 يوما.

--(بترا)

م خ/م ق/

12/01/2024 08:47:27