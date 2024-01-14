Sunday, 14 January 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق بطولة كأس آسيا بقطر اليوم

1/14/2024 2:16:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 12 كانون الثاني (بترا)- تتجه أنظار محبي الكرة الآسيوية إلى ملاعب قطر التي ستشهد انطلاق بطولة كأس آسيا 2023، مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.
وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات في الدور الأول.
ومن ضمن المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، هناك (10) منتخبات عربية وصلت إلى النهائيات وهي، الأردن وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وفلسطين، والعراق، وسوريا، ولبنان.
ويلعب المنتخب الوطني الأردني (النشامى) ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، فيما يخوض مباراته الأولى يوم الاثنين المقبل أمام ماليزيا، بينما يلعب أمام منتخب كوريا في 20 كانون الثاني الجاري، ثم مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات مع البحرين في 25 من ذات الشهر.
وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، اكتمال كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالبطولة القارية، وفق المخطط له من جميع الجهات العاملة في تنظيم الحدث القاري الذي تقام منافساته على مدى 30 يوما.
--(بترا)
م خ/م ق/
12/01/2024 08:47:27

MENAFN14012024000117011021ID1107718058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث