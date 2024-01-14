Sunday, 14 January 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجاً على القصف الأميركي على اليمن

1/14/2024 2:16:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، تظاهرات أمام البيت الأبيض نظمها عدد من المحتجين على الضربات التي شنها الجيش الأميركي على عدة مواقع في اليمن.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن المحتجين طالبوا بوقف القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن، وهتفوا "ارفعوا أيديكم عن اليمن"، فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضاً بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاماً فلسطينية.
ورجحت قناة "فوكس 5" أن يكون الاحتجاج قام بتنظيمه تحالف ANSWER (تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية)، وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فجر الجمعة هجوماً واسعاً على عدة مواقع في اليمن لإضعاف هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.
--(بترا)
م ق/
12/01/2024 08:37:20

MENAFN14012024000117011021ID1107718057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث