تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجاً على القصف الأميركي على اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، تظاهرات أمام البيت الأبيض نظمها عدد من المحتجين على الضربات التي شنها الجيش الأميركي على عدة مواقع في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن المحتجين طالبوا بوقف القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن، وهتفوا "ارفعوا أيديكم عن اليمن"، فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضاً بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاماً فلسطينية.

ورجحت قناة "فوكس 5" أن يكون الاحتجاج قام بتنظيمه تحالف ANSWER (تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية)، وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فجر الجمعة هجوماً واسعاً على عدة مواقع في اليمن لإضعاف هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.

--(بترا)

م ق/

12/01/2024 08:37:20