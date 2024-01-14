اجتماع لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وطلبت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أن يناقش الاجتماع خطر التشريد القسري للفلسطينيين في غزة.

ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس الإحاطات لأعضاء المجلس.

وكان المجلس عقد الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب من دولة مالطة، لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الذي صدر في تشرين الثاني الماضي ويدعو إلى "وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة" في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية للناس.

-- (بترا)

م د/م ق/أس

12/01/2024 08:07:09