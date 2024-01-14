مغادرة أكثر من 700 مصاب من غزة للخارج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- نقلت الأمم المتحدة عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن 707 مصابين و438 مريضا آخرين تمكنوا من العبور عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج غزة.
وذكر تقرير أممي، أن نحو 6200 شخص إضافي ينتظرون نقلهم لتلقي العلاج في الخارج، بينما يتعرض أكثر من 10 آلاف مريض بالسرطان لخطر الموت بسبب عدم إمكانية الحصول على العلاج بعد إغلاق مستشفى الصداقة التركي.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة، إن 145 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والإمدادات دخلت أمس الخميس إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
--(بترا)
م د/م ق/أس
12/01/2024 08:03:11
MENAFN14012024000117011021ID1107718055
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