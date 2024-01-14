مغادرة أكثر من 700 مصاب من غزة للخارج

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- نقلت الأمم المتحدة عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن 707 مصابين و438 مريضا آخرين تمكنوا من العبور عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج غزة.

وذكر تقرير أممي، أن نحو 6200 شخص إضافي ينتظرون نقلهم لتلقي العلاج في الخارج، بينما يتعرض أكثر من 10 آلاف مريض بالسرطان لخطر الموت بسبب عدم إمكانية الحصول على العلاج بعد إغلاق مستشفى الصداقة التركي.

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة، إن 145 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والإمدادات دخلت أمس الخميس إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

--(بترا)

م د/م ق/أس

12/01/2024 08:03:11