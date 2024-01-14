استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية وبذلك تكون قد حافظت على ما حققته خلال الاسبوع من زيادة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس 15 نقطة، ليصل الى 37711 نقطة، فيما استقر مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 14970 نقطة.

وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 3 نقاط ليصل إلى 4780 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 15 نقطة ليصل الى 1955 نقطة.

ووفق التحليل الاسبوعي للمؤشرات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، خلال الاسبوع، تقريبا 1 بالمئة، فيما حقق مؤشر (نازداك) أكثر من 3 بالمئة خلال الأسبوع.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 71 دولارا للبرميل الواحد.

--(بترا)

م د/م ق/أس

12/01/2024 07:58:58