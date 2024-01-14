استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية وبذلك تكون قد حافظت على ما حققته خلال الاسبوع من زيادة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس 15 نقطة، ليصل الى 37711 نقطة، فيما استقر مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 14970 نقطة.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 3 نقاط ليصل إلى 4780 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 15 نقطة ليصل الى 1955 نقطة.
ووفق التحليل الاسبوعي للمؤشرات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، خلال الاسبوع، تقريبا 1 بالمئة، فيما حقق مؤشر (نازداك) أكثر من 3 بالمئة خلال الأسبوع.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 71 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/م ق/أس
12/01/2024 07:58:58
MENAFN14012024000117011021ID1107718054
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