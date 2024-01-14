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مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الهجوم على اليمن

1/14/2024 2:16:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة طارئة بطلب من الاتحاد الروسي على خلفية الهجوم على اليمن من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
وبحسب برنامج مجلس الأمن اليوم الجمعة، سيعقد الاجتماع تحت البند المعنون "صون السلم والأمن الدوليين" تتبعه جلسة مشاورات مغلقة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد الأربعاء، قراراً يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر .
وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، وأيدته 11 دولة عضواً في المجلس، وصوتت بالامتناع عليه 4 هي: روسيا والصين والجزائر وموزامبيق.
--(بترا)
م د/م ق/أس
12/01/2024 07:55:13

MENAFN14012024000117011021ID1107718053

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