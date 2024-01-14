أميركا وبريطانيا تشنان غارات جوية على عدة مواقع في اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 12 كانون الثاني (بترا)- شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية على عدة مواقع في اليمن.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الغارات الجوية نُفذت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، مضيفاً "لن نتردد" في "إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات" إذا لزم الأمر.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الضربات الجوية جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، وشاركت فيها طائرات مقاتلة واستعملت فيها صواريخ توماهوك.

وذكر قائد القوات الجوية الأميركية بالشرق الأوسط في تصريحات صحفية، أن القوات الجوية شنت غارات جوية ضد 60 هدفا في 16 موقعا لإضعاف هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.

وبين أن هذه الأهداف شملت أنظمة رادار ومواقع تخزين وإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية و"كروز".

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

12/01/2024 07:49:41