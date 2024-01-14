أميركا وبريطانيا تشنان غارات جوية على عدة مواقع في اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 12 كانون الثاني (بترا)- شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية على عدة مواقع في اليمن.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الغارات الجوية نُفذت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، مضيفاً "لن نتردد" في "إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات" إذا لزم الأمر.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الضربات الجوية جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، وشاركت فيها طائرات مقاتلة واستعملت فيها صواريخ توماهوك.
وذكر قائد القوات الجوية الأميركية بالشرق الأوسط في تصريحات صحفية، أن القوات الجوية شنت غارات جوية ضد 60 هدفا في 16 موقعا لإضعاف هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.
وبين أن هذه الأهداف شملت أنظمة رادار ومواقع تخزين وإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية و"كروز".
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
12/01/2024 07:49:41
MENAFN14012024000117011021ID1107718052
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