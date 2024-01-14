أجواء ماطرة وباردة في أغلب المناطق اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- تبقى الأجواء اليوم الجمعة، باردة وغائمة في أغلب المناطق مع استمرار هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المنطقة الشرقية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد، خاصة في شمال المملكة، بينما يتوقع أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتضعف في ساعات الليل فرصة هطول المطر باستثناء المناطق الشمالية،ويتوقع ان يستمر هطول الأمطار بين الحين والآخر، مع تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ السبت، وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأحد، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 4، وفي مرتفعات الشراة 7 - 3، وفي مناطق البادية 14 - 5، وفي مناطق السهول 10 - 8، وفي الأغوار الشمالية 19 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 12، وفي البحر الميت 21 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

12/01/2024 07:30:16