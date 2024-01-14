الحكم على عسكري أميركي بالسجن بتهمة التجسس لحساب الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 9 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة العدل الأميركية مساء أمس عن الحكم بالسجن لمدة 27 شهرا، وغرامة قدرها 5500 دولار بحق عسكري في سلاح البحرية الأميركية بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب الصين.
ونقلت واشنطن تايمز بيانا عن الوزارة جاء فيه، إن وينينغ تشاو (26 عاما) كان عسكريا في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا (شمال غرب لوس أنجلوس) حيث تم توقيفه في كاليفورنيا، وأقر في تشرين الأول 2023 ببيع معلومات حساسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية.
وقالت القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفدرالي لاريسا كناب، إن "جمهورية الصين الشعبية منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها".
واعترف العسكري المدان بتلقي حوالي 15 ألف دولار مقابل معلومات حساسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأميركية"،
في الفترة بين آب 2021 إلى أيار 2023 من عميل في الاستخبارات الصينية، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنه سلم العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلا عن المخططات الكهربائية ومخططات نظام الرادار المثبت في قاعدة أميركية في جزيرة أوكيناوا باليابان.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
09/01/2024 06:43:18
MENAFN14012024000117011021ID1107718046
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