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الحكم على عسكري أميركي بالسجن بتهمة التجسس لحساب الصين

1/14/2024 2:11:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 9 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة العدل الأميركية مساء أمس عن الحكم بالسجن لمدة 27 شهرا، وغرامة قدرها 5500 دولار بحق عسكري في سلاح البحرية الأميركية بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب الصين.
ونقلت واشنطن تايمز بيانا عن الوزارة جاء فيه، إن وينينغ تشاو (26 عاما) كان عسكريا في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا (شمال غرب لوس أنجلوس) حيث تم توقيفه في كاليفورنيا، وأقر في تشرين الأول 2023 ببيع معلومات حساسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية.
وقالت القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفدرالي لاريسا كناب، إن "جمهورية الصين الشعبية منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها".
واعترف العسكري المدان بتلقي حوالي 15 ألف دولار مقابل معلومات حساسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأميركية"،
في الفترة بين آب 2021 إلى أيار 2023 من عميل في الاستخبارات الصينية، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنه سلم العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلا عن المخططات الكهربائية ومخططات نظام الرادار المثبت في قاعدة أميركية في جزيرة أوكيناوا باليابان.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
09/01/2024 06:43:18

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