البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يخضع لعلاج من سرطان البروستات

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 10 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يخضع لعلاج اثر إصابته بسرطان البروستات، وذلك بعدما واجه انتقادات لتأخره أياما عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

ونقلت واشنطن تايمز عن الأطباء في بيان لوزارة الدفاع إن "إصابة أوستن بسرطان البروستات اكتشفت مبكرا، وكان تشخيصه في الوقت المناسب ".

وأضافوا إن اوستن نقل في 22 كانون الأول إلى مستشفى وولتر ريد، وخضع في ظل تخدير عام لجراحة هدفت لاستئصال البروستات، وأن الوزير "تعافى من عمليته دون مشاكل، وعاد إلى منزله صباح اليوم التالي".

واستدرك البيان، لكن الوزير نقل مجددا إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات مرتبطة بعملية 22 كانون الأول 2023 ، "بينها شعوره بالغثيان وآلام حادة في البطن والورك والساق".

وتابع إن الوزير نقل إلى قسم العناية المركزة في الثاني من كانون الثاني بهدف متابعة وضعه من كثب، وخلال هذه الفترة، لم يفقد الوزير اوستن وعيه، ولم يخضع للتخدير العام، ولم يعلن البنتاغون سوى مساء الجمعة عن نقل الوزير خلافا للبروتوكول.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن بايدن أبلغ الثلاثاء فقط بتشخيص إصابة وزير الدفاع بسرطان البروستات، أي بعد 18 يوما من دخوله المستشفى للخضوع لجراحة.

وبين المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "ليس أمرا جيدا أن يمر وقت طويل إلى هذا الحد على وضع مماثل دون أن يعلم الرئيس" بما يحصل.

من جهة أخرى، طالب العديد من خصوم بايدن الجمهوريين، وفي مقدمهم منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترمب بإقالة اوستن.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

10/01/2024 06:57:59