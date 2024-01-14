تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 كانون الثاني (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية بعد ارتفاع بنحو 640 نقطة الاثنين، فيما استمر سعر سهم شركة بيونغ العملاقة بالانخفاض ليصل الى 225 دولارا للسهم الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء، 157 نقطة ليصل الى 37525 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 13 نقطة ليصل إلى 14857 نقطة.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 4756 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 20 نقطة ليصل إلى 1969 نقطة.
الى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل الى 72 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ب ط
10/01/2024 06:54:27
MENAFN14012024000117011021ID1107718027
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