تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 10 كانون الثاني (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية بعد ارتفاع بنحو 640 نقطة الاثنين، فيما استمر سعر سهم شركة بيونغ العملاقة بالانخفاض ليصل الى 225 دولارا للسهم الواحد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء، 157 نقطة ليصل الى 37525 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 13 نقطة ليصل إلى 14857 نقطة.

وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 4756 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 20 نقطة ليصل إلى 1969 نقطة.

الى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل الى 72 دولارا للبرميل الواحد.

-- (بترا)

م د/ب ط

10/01/2024 06:54:27