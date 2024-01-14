بلينكن: على إسرائيل أن تكف عن تقويض قدرة الفلسطينيين على الحكم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 10 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمس الثلاثاء إن على إسرائيل أن تكف عن تقويض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم بأنفسهم، مع استمرار الحرب في غزة.
وأوردت واشنطن تايمز نقلا عن بلينكن قوله "على إسرائيل أن تكون شريكا للقادة الفلسطينيين الذين يريدون قيادة شعبهم، وعلى إسرائيل أن تكف عن اتخاذ خطوات تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم بشكل فاعل".
من جهة أخرى أعلن بلينكن "موافقة إسرائيل على مبدأ ارسال بعثة خاصة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب".
وقال بلينكن للصحفيين إثر محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "اتفقنا اليوم على خطة تتيح للأمم المتحدة إرسال بعثة تقييم، ستحدد ما ينبغي القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم بشكل آمن تماما في شمال غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
10/01/2024 06:49:25
MENAFN14012024000117011021ID1107718026
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