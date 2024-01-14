بلينكن: على إسرائيل أن تكف عن تقويض قدرة الفلسطينيين على الحكم

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 10 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمس الثلاثاء إن على إسرائيل أن تكف عن تقويض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم بأنفسهم، مع استمرار الحرب في غزة.

وأوردت واشنطن تايمز نقلا عن بلينكن قوله "على إسرائيل أن تكون شريكا للقادة الفلسطينيين الذين يريدون قيادة شعبهم، وعلى إسرائيل أن تكف عن اتخاذ خطوات تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم بشكل فاعل".

من جهة أخرى أعلن بلينكن "موافقة إسرائيل على مبدأ ارسال بعثة خاصة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب".

وقال بلينكن للصحفيين إثر محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "اتفقنا اليوم على خطة تتيح للأمم المتحدة إرسال بعثة تقييم، ستحدد ما ينبغي القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم بشكل آمن تماما في شمال غزة.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

10/01/2024 06:49:25