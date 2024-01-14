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تقرير: استمرار القصف الإسرائيلي له عواقب وخيمة على المدنيين في غزة

1/14/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 10 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي اليوم بأن استمرار القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة في 9 كانون الثاني، لا سيما في محافظتي دير البلح وخان يونس، له عواقب وخيمة على عشرات الآلاف من المدنيين.
وجاء في التقرير، أن الهجوم على هذه المناطق أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الأشخاص، وله عواقب وخيمة على عشرات الآلاف من المدنيين الذين فر الكثير منهم بالفعل بحثًا عن الأمان من مدينة غزة وشمالها إلى وسط وجنوب غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد ما لا يقل عن 23210 فلسطينيًا في غزة، وأصيب 59167 فلسطينيًا نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأعلنت الأمم المتحدة عن دخول 131 شاحنة فقط، محملة بالإمدادات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم مقارنة مع 500 شاحنة كانت تدخل يوميا للقطاع قبل بدء العدوان.
-- (بترا)
م د/ف ج
10/01/2024 06:44:37

MENAFN14012024000117011021ID1107718025

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