تقرير: استمرار القصف الإسرائيلي له عواقب وخيمة على المدنيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي اليوم بأن استمرار القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة في 9 كانون الثاني، لا سيما في محافظتي دير البلح وخان يونس، له عواقب وخيمة على عشرات الآلاف من المدنيين.
وجاء في التقرير، أن الهجوم على هذه المناطق أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الأشخاص، وله عواقب وخيمة على عشرات الآلاف من المدنيين الذين فر الكثير منهم بالفعل بحثًا عن الأمان من مدينة غزة وشمالها إلى وسط وجنوب غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد ما لا يقل عن 23210 فلسطينيًا في غزة، وأصيب 59167 فلسطينيًا نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأعلنت الأمم المتحدة عن دخول 131 شاحنة فقط، محملة بالإمدادات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم مقارنة مع 500 شاحنة كانت تدخل يوميا للقطاع قبل بدء العدوان.
-- (بترا)
م د/ف ج
10/01/2024 06:44:37
MENAFN14012024000117011021ID1107718025
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