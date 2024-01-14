كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة مساء اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الثاني (بترا)-يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة ليلًا، تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومن المتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر "الأرصاد" في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الإنزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غدٍ الخميس، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا، بينما يحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

كما وتبقى الأجواء الجمعة باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا، وتتناقص الغيوم، وتخف سرعة الرياح لتتحول إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، كما يتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وترتفع درجات الحرارة السبت، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 12 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 5، وفي مناطق السهول 15 - 5، وفي الأغوار الشمالية 21 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 11، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

10/01/2024 06:41:38