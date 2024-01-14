وزير الخارجية المصري يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرته الألمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلف حوالي 23 ألف شهيد في صفوف المدنيين يتجاوز القوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

وبين أن هناك الكثير من المواضيع المشتركة المتفق عليها التي يمكن أن تكون ممهدة للتعاون مع مختلف الأطراف حتى التوصل إلى تحقيق السلام، مشيرا إلى أن مصر وألمانيا لهما القدرة على التواصل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وانتقد الوزير المصري عجز المجتمع الدولي عن وقف إطلاق النار في غزة، وإزهاق أرواح الصحفيين الفلسطينيين، ورفض الاحتلال الإسرائيلي دخول الصحفيين أو المسؤولين الأمميين إلى غزة للوقوف على معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أن ما حدث في السابع من تشرين الأول الماضي جاء نتيجة تراكمات بسبب التهديدات الإسرائيلية بالتهجير واستمرار الاستيطان والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.

وطالب شكري بتطبيق حل الدولتين فعليا، والنظر إلى تعقيدات القضية الفلسطينية من منظور شمولي، ووقف العدوان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.

--(بترا)

ن ا/ ف ج

10/01/2024 00:38:34