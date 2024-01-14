وزير الخارجية المصري يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرته الألمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلف حوالي 23 ألف شهيد في صفوف المدنيين يتجاوز القوانين والأعراف الدولية الإنسانية.
وبين أن هناك الكثير من المواضيع المشتركة المتفق عليها التي يمكن أن تكون ممهدة للتعاون مع مختلف الأطراف حتى التوصل إلى تحقيق السلام، مشيرا إلى أن مصر وألمانيا لهما القدرة على التواصل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وانتقد الوزير المصري عجز المجتمع الدولي عن وقف إطلاق النار في غزة، وإزهاق أرواح الصحفيين الفلسطينيين، ورفض الاحتلال الإسرائيلي دخول الصحفيين أو المسؤولين الأمميين إلى غزة للوقوف على معاناة الفلسطينيين في غزة.
وأوضح أن ما حدث في السابع من تشرين الأول الماضي جاء نتيجة تراكمات بسبب التهديدات الإسرائيلية بالتهجير واستمرار الاستيطان والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.
وطالب شكري بتطبيق حل الدولتين فعليا، والنظر إلى تعقيدات القضية الفلسطينية من منظور شمولي، ووقف العدوان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
10/01/2024 00:38:34
MENAFN14012024000117011021ID1107718023
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