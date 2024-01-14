إدارة مكافحة المخدرات تنفّذ حملة أمنيّة بالبادية الوسطى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 كانون الثاني (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات الاستخبارية حول عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في البادية الوسطى وتحديد أماكنهم ونشاطاتهم الجرمية، نفّذوا حملة أمنيّة مشتركة ومتزامنة على تلك المواقع .
وأكّد أن الحملة والمداهمات التي نُفذت على مواقع وجود أولئك الاشخاص أفضت لإلقاء القبض على خمسة أشخاص، أبرزهم شخص مصنف بالخطر وضُبط بحوزته 27 ألف حبة مخدرة و 90 كف حشيش، فيما أُلقي القبض كذلك خلال الحملة على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 10 كفوف من مادة الحشيش وسلاحان ناريّان.
وتابع الناطق الإعلامي أن كوادر مكافحة المخدرات تعاملت كذلك مع عدد من القضايا النوعية في مختلف مناطق المملكة، إذ أُلقي القبض في محافظة العاصمة على تاجر للمخدرات بعد مداهمته وضبط بحوزته 39 ألف حبة مخدرة، فيما ضبطت 33 ألف حبة مخدرة في قضية أخرى في محافظة معان بحوزة أحد تجّار المخدرات .
وفي محافظة المفرق جرى التعامل مع قضيتين لمروجين أُلقي القبض في الأولى على مروج بحوزته 13 كف حشيش فيما ضبط بحوزة الآخر في القضية الثانية على 8 كفوف حشيش فيما أحبطت في إحدى مناطق الشونة الجنوبية محاولة أحد مكرري قضايا المخدرات زراعة كميات من أشتال الماريجوانا وأُلقي القبض عليه وضُبطت الأشتال المزروعة.
-- (بترا)
ب ط
09/01/2024 12:21:30
MENAFN14012024000117011021ID1107717994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.