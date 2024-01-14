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مسيرة إسرائيلية تودي بحياة 3 من عناصر حزب الله

1/14/2024 2:10:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 9 كانون الثاني (بترا) - لقي ثلاثة لبنانيين حتفهم بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، على سيارتهم على طريق الغندورية جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن الضحايا هم عناصر من حزب الله لاحقتهم المسيرات الإسرائيلية قبل ان تصاب السيارة التي يستقلونها بصاروخ ادى الى تدمير السيارة فيما هرعت سيارات الاسعاف لسحب الجثث والاشلاء.
وأضاف، أن بلدات حولا وميس الجبل وعيترون وعيتا الشعب ويارون ومارون الراس تتعرض لقصف مدفعي اسرائيلي.
من جهته، أعلن حزب الله في بيان، انه استهدف موقع ‏المالكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة.
-- (بترا)
ف ج/أ أ/ب ط
09/01/2024 12:07:25

MENAFN14012024000117011021ID1107717993

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