مسيرة إسرائيلية تودي بحياة 3 من عناصر حزب الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 9 كانون الثاني (بترا) - لقي ثلاثة لبنانيين حتفهم بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، على سيارتهم على طريق الغندورية جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن الضحايا هم عناصر من حزب الله لاحقتهم المسيرات الإسرائيلية قبل ان تصاب السيارة التي يستقلونها بصاروخ ادى الى تدمير السيارة فيما هرعت سيارات الاسعاف لسحب الجثث والاشلاء.
وأضاف، أن بلدات حولا وميس الجبل وعيترون وعيتا الشعب ويارون ومارون الراس تتعرض لقصف مدفعي اسرائيلي.
من جهته، أعلن حزب الله في بيان، انه استهدف موقع المالكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة.
-- (بترا)
ف ج/أ أ/ب ط
09/01/2024 12:07:25
MENAFN14012024000117011021ID1107717993
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