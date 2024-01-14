صناعة عمان: عدم وجود مكب لمخلفات مصانع الحجر يهددها بالتوقف وبكارثة بيئية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني(بترا)- أكدت غرفة صناعة عمان، أن عدم وجود مكب مخصص لمخلفات مصانع الحجر الأردنية، يهدد تلك المصانع بالتوقف عن العمل، كما سيتسبب بكارثة بيئية.

وأوضحت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في ظل استمرار إغلاق مكب البيضاء "الكمخة" الخاص بالتخلص من مخلفات الإنتاج الواقع على طريق الحزام الدائري منذ أكثر من شهر ونصف، بسبب تجاوز الحد الأقصى لقدرته الاستيعابية.

وأشارت إلى أن مكب البيضاء يعد الرئيسي والوحيد لمعظم مصانع الحجر والبلاط، وأغلاقه أدى إلى توقف المصانع عن العمل بسبب عدم قدرتها على التخلص من مخلفات إنتاجها، التي تصل إلى نحو 1500 متر مكعب يومياً.

وحذرت الغرفة من أن عدم وجود مكب مخصص لمخلفات هذه المصانع، سيؤدي الى الإضرار بها، لعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق المحلية أو أسواق التصدير، وقد يدفع بعضها للتخلص من النفايات في الأودية أو أي أماكن غير مرخصة، ما سيتسبب بأضرار بيئية فادحة.

ودعت إلى إيجاد حلول سريعة، لافتة إلى أنها أجرت دراسة لمشروع استثماري لإنشاء مكب خاص بالقطاع الصناعي لحل المشكلة على المديين القريب والبعيد، وخاطبت وزارة البيئة للسماح بترخيص مكب خاص ضمن إحدى الكسارات القديمة في منطقة البيضاء، لحين الانتهاء من إنشاء المكب الخاص الاستثماري المشترك، حيث أن مواقع تلك الكسارات المهجورة، تصلح أن تكون مكبا لمخلفات مصانع الحجر.

وبينت أن استخدام مواقع الكسارات سيسهم في التخلص من الحفر الموجودة فيها، إلا أن تعذر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية خاصة في وزارة البيئة، يحول دون الاستفادة من تلك المواقع.

وقالت، إن قطاع الحجر والرخام الأردني، يعتبر من أكثر القطاعات تحقيقا للقيمة المضافة بسبب توفر مخزون استراتيجي كبير جدا من المواد الأولية لمنتجاته، خاصة في المحافظات التي تسعى الحكومة لتنمية مواردها وتشجيع الاستثمار بها استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وتجاوز حجم صادرات القطاع خلال العام الماضي ما قيمته 50 مليون دينار، فيما يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع ما يقارب 10000 عامل.

--(بترا)

ع ن/أ أ / س س

09/01/2024 11:53:36