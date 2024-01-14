النزاهة: التسجيل بمسابقة هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد الخميس المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني(بترا)- أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدء التسجيل بمسابقة هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد، الذي أطلقته الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بهدف تطوير لعبة إلكترونية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، صباح الخميس المقبل، ويستمر حتى 20 من الشهر الحالي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن تنظيم هاكاثون النزاهة جاء بهدف تشجيع المبادرات الريادية المبتكرة القائمة على إدماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه ونشر ثقافة النزاهة الوطنية وتعزيزها وإدماج الشباب في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد عبـر تشجيعهم وتحفيـزهم لتقديم مبادرات مبتكرة في هذا المجال.

وأكدت أن إطلاق هذا الهاكاثون يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز دور المؤسسات في احتضان الإبداع والابتكار، وتطبيقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل على تطوير الصناعات الإبداعية كالألعاب والرياضات الإلكترونية، وانسجاما مع متطلبات القمة العالمية لمكافحة الفساد لندن 2016.

ودعت الهيئة، الشباب المبدعين في مجالات برمجة وتصميم الألعاب وعشاق التحديات في هذا المجال وممن تتراوح أعمارهم ما بين (18 - 25) عاما إلى المبادرة بالتسجيل في المسابقة المعنية بابتكار لعبة إلكترونية في مجالات معايير النزاهة الوطنية والوقاية من أفعال الفساد ومحاربتها، ومكافحة غسل الأموال الناجمة عن أفعال الفساد، وحماية الشهود والمبلغين والمخبرين عن قضايا فساد، من خلال الدخول إلى رابط التسجيل الذي تتيحه الهيئة عبر نافذة مركز الابتكار والتدريب على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكن للمتسابقين الاطلاع على شروط المسابقة ومراحلها والجوائز المرصودة للمراكز الثلاثة الأولى.

ونوهت الهيئة بأنه تم رصد جوائز للفرق الفائزة، حيث يحصل الفريق الفائز بالمرتبة الأولى على 5 آلاف دينار، والفريق الفائز بالمرتبة الثانية 3 آلاف دينار، فيما يحصل الفريق الفائز بالمرتبة الثالثة على ألفي دينار، كما ستتم الإشارة إلى أسماء الفريق الفائز ضمن لعبته، في حين سيتم نشر الألعاب الفائزة ورعايتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، والموقع الالكتروني للهيئة ومنصة سند الالكترونية والمنصات الإلكترونية للجهات الشريكة المعنية بالشباب، إلى جانب الحملات التوعوية والإعلامية الموجهة للشباب والطلبة، كما سيقوم مختبر الألعاب الأردني بتشبيك الفرق الفائزة مع الجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع، تشجيعا لهم وتقديرا لجهودهم.

وشددت الهيئة على أهمية أن لا تتضمن فكرة اللعبة التي سيتم المشاركة بها أية إساءة دينية أو اجتماعية أو أخلاقية، وأن لا تحتوي على تجاوزات للآداب العامة أو مضامين غير أخلاقية وغير قانونية ولو بالإيحاء، أو مفاهيم تتعارض مع دور الهيئة ورسالتها، أو تتضمن إساءة لأي من الشخصيات الوطنية، لافتة إلى أن المشاركين سيخضعون إلى برنامج تدريبي سيتم عقده في مختبر الالعاب الأردني بعمان على مدرار خمسة أيام عمل.

--(بترا)

م خ/ أ أ / س س

09/01/2024 11:28:20