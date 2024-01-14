تجدد القصف الإسرائيلي على شكل أحزمة نارية شمالي دير البلح وشرقيها

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 كانون الثاني(بترا)- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، قصفها على شكل أحزمة نارية شمالي وشرقي دير البلح في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وقالت مصادر فلسطينية إن القصف المدفعي الإسرائيلي على دير البلح لم يتوقف منذ الليلة الماضية، مشيرة إلى أن 20 طبيبا فقط يعملون في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس، إنّ قوات الاحتلال تستهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ومستشفى الأمل في خان يونس منذ أسبوعين.

وأضاف النمس، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للمناطق التي يتم قصفها.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جديد مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث تتعمد قوات الاحتلال تدمير أحياء كاملة في المدينة.

وحصد القصف الإسرائيلي 249 شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق وزارة الصحة في غزة في اليوم الـ95 للحرب على القطاع المحاصر.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد من ارتقوا في قطاع غزة 2384 شهيدا، فيما أصيب نحو 59 ألفا بجروح منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

09/01/2024 11:25:20