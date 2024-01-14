إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 كانون الثاني (بترا) - أصيب 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بمواجهات اندلعت خلال اقتحام الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، وبقصف الاحتلال طائرة مسيرة لمنزل في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، بأن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن قوة اسرائيلية خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة، حيث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الظهر، وخمسة آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 9 فلسطينيين بشظايا نتيجة قصف الاحتلال بطائرة مسيرة منزلا في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بالتزامن مع الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم، كما اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم.

يذكر أن 3 فلسطينيين استشهدوا يوم أمس برصاص الاحتلال في ضاحية اكتابا شرقي طولكرم.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

09/01/2024 11:03:33