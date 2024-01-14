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الطاقة:ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض السولار والكاز عالميا

1/14/2024 2:10:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني(بترا)- ارتفعت اسعار البنزين بنوعيه فيما انخفضت اسعار السولار والكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الاول من كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر كانون الأول الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي اعلنتها اليوم الثلاثاء سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الاول من كانون الثاني سعرا بلغ 742.8 دولار للطن، مقارنة بـ 740.9 دولار معدل سعره في الشهر الماضي , بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 779.9 دولار للطن، مقابل 779.5 دولار المسجل في الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.04 بالمئة.
وانخفص سعر السولار من 710.2 دولار الى 706 للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.6 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 780.6 إلى 765.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.9 بالمئة.
كما ارتفع سعر زيت الوقود من 431.3 إلى 447.5 دولار للطن بنسبة ارتفاع 3.8 بالمئة.
وارتفع سعر الغاز البترولي المسال من 617.5 دولار للطن في كانون الاول الماضي إلى 627.5 دولار للطن في كانون الثاني الحالي بنسبة 1.6 بالمئة .
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من كانون الثاني الحالي ليصبح 76.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ 77.9 دولار معدل سعره في الشهر الماضي ، بنسبة انخفاض بلغت 1.2 بالمئة.
--(بترا)
م ف /اص / س س
09/01/2024 10:51:06

MENAFN14012024000117011021ID1107717988

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