الطاقة:ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض السولار والكاز عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 كانون الثاني(بترا)- ارتفعت اسعار البنزين بنوعيه فيما انخفضت اسعار السولار والكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الاول من كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر كانون الأول الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي اعلنتها اليوم الثلاثاء سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الاول من كانون الثاني سعرا بلغ 742.8 دولار للطن، مقارنة بـ 740.9 دولار معدل سعره في الشهر الماضي , بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 779.9 دولار للطن، مقابل 779.5 دولار المسجل في الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.04 بالمئة.
وانخفص سعر السولار من 710.2 دولار الى 706 للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.6 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 780.6 إلى 765.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.9 بالمئة.
كما ارتفع سعر زيت الوقود من 431.3 إلى 447.5 دولار للطن بنسبة ارتفاع 3.8 بالمئة.
وارتفع سعر الغاز البترولي المسال من 617.5 دولار للطن في كانون الاول الماضي إلى 627.5 دولار للطن في كانون الثاني الحالي بنسبة 1.6 بالمئة .
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من كانون الثاني الحالي ليصبح 76.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ 77.9 دولار معدل سعره في الشهر الماضي ، بنسبة انخفاض بلغت 1.2 بالمئة.
--(بترا)
م ف /اص / س س
09/01/2024 10:51:06
MENAFN14012024000117011021ID1107717988
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