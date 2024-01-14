العبداللات: الأردن يستعد لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني (بترا)- قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات إن الدولة الأردنية تستعد لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان ضمن آلية عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأشار العبداللات خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الأردني والتحالفات التي قدمت إفاداتها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن الوثائق الأساسية لعملية الاستعراض الخاصة بالأردن اكتملت وتم نشرها على موقع المفوضية إيذانا ببدء الاستعداد لمناقشة التقرير المزمع في 25 كانون الثاني 2024 في قصر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد أن ما يميز هذا التقرير قدومه في مرحلة تعزيز منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك، وتكرست بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء إلى توسيع منهجية التشاور الوطني، حيث كلف وحدة حقوق الإنسان بإجراء عملية التشاور مع المؤسسات المعنية.

وأضاف أنه تم تبعا لذلك عقد 14 جلسة تشاورية، شارك بها 1740 شخصية ومؤسسة يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والرسمية وممثلي عن البرلمان والشباب، إضافة إلى وسائل الإعلام وممثلين عن الحركة النسوية والأشخاص ذوي الإعاقة ونشطاء حقوق الإنسان في جميع أقاليم محافظات المملكة.

وبين العبداللات أن التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يغطي الفترة ما بين عام 2018 وحتى عام 2023، وتضمن سبعة محاور أساسية تشمل القضايا العامة التي تركز على تعزيز المساواة والقضاء على أشكال التمييز كافة، والإطار المؤسسي والقانوني.

كما تتضمن محاور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و الحقوق المرتبطة بفئات ومجموعات معينة، مثل: النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين، والإنجازات والتحديات التي واجهت ملف حقوق الإنسان في الأردن.

وثمن العبداللات دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني، التي تعد بيت خبرة في مجال حماية حقوق الإنسان، ورافدا مهما في العمل نحو إذكاء الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإلى الشراكة والتشابك الإيجابي من أجل النهوض في حالة حقوق الإنسان في الأردن.

واضاف أن المشاورات مع المجتمع المدني مستمرة قبل الاستعراض وأثناء وبعد جلسة الاستعراض في جنيف، وسيكون تعزيز الأدوار والمسؤوليات في مرحلة تنفيذ التوصيات مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات الدولة الأردنية من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.

--(بترا)





ه ع/ اص / س س

09/01/2024 10:48:45