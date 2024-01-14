الامانة : 25 ألف شكوى ترد العام الماضي واغلاق 90 % منها

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 9 كانون الثاني (بترا)- أظهر تقرير دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمّان أن نحو 25 الف شكوى وملاحظة وردت عام ( 2023 ) لمديريات مناطق الامانة عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة ، وتطبيق الأجهزة الذكية ، ومركز الاتصال الموحد (102 او 117180) .

وحسب مدير خدمة الجمهور سليمان البسطامي بلغت نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 90 بالمئة، وتوزعت معظمها بين أعمال صيانة لحفريات ، واخرى تختص بالابنية والمهن ، وملاحظات بخصوص النفايات فيما يتعلق بالشأن البيئي .

--(بترا)

ع ع/اص / س س

09/01/2024 10:34:43