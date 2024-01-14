الأمانة: نقل تخمين مرج الحمام لمجمع الدوائر بالعبدلي غداً

الأمانة: نقل تخمين مرج الحمام لمجمع الدوائر بالعبدلي غداً
التاريخ
1/14/2024 2:10:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 كانون الثاني(بترا)- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها ستستكمل غداً الاربعاء ، نقل تخمين مرج الحمام إلى دائرة التخمين العقاري الرئيسية ، ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.
وبينت الامانة إن معظم الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة إلكترونياً، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.
--(بترا)
ع ع/اص / س س
09/01/2024 10:21:23
MENAFN14012024000117011021ID1107717984
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