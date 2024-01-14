الأمانة: نقل تخمين مرج الحمام لمجمع الدوائر بالعبدلي غداً

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 9 كانون الثاني(بترا)- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها ستستكمل غداً الاربعاء ، نقل تخمين مرج الحمام إلى دائرة التخمين العقاري الرئيسية ، ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.

وبينت الامانة إن معظم الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة إلكترونياً، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.

--(بترا)

ع ع/اص / س س

09/01/2024 10:21:23