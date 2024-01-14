نجم المنتخب الوطني التعمري: مستعدون لبطولة كأس آسيا وإسعاد النشامى

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 9 كانون الثاني (بترا) - قال نجم المنتخب الأردني لكرة القدم ونادي مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، إن منتخب النشامى على أتم الاستعداد لإسعاد الجماهير الأردنية وكل محبي ومشجعي المنتخب خلال بطولة كأس آسيا 2023 التي تنطلق الجمعة المقبل.

وأكد التعمري في تصريحات للإعلام الرياضي القطري اليوم الثلاثاء، أن منتخب النشامى استعد جيدا لهذه البطولة وسيذهب بعيدا في تحقيق نتائج إيجابية، مضيفا: نحن قادمون لتقديم أفضل المستويات في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة لإسعاد الجماهير.

وقال التعمري مخاطبا الجماهير الأردنية والمشجعين: أنتم اللاعب رقم واحد مع النشامى، ونحن نعول على دعمكم وتواجدكم في المدرجات خلال مباريات منتخبنا الوطني، بداية من اللقاء الأول أمام المنتخب الماليزي الاثنين المقبل الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد الجنوب المونديالي.

وأضاف أن استعداداتنا للبطولة تسير بالشكل المطلوب، وفق رؤية الجهاز الفني، وقد أقام المنتخب العديد من المعسكرات التدريبية والمباريات الودية خلال الفترة الماضية، حيث خسرنا من المنتخب السعودي وتعادلنا مع المنتخب الطاجيكي خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك خسرنا أمام لبنان وديا قبل الفوز على العنابي في آخر ودياتنا قبل صافرة بداية انطلاق البطولة، وذلك ضمن خطة إعداد منتخبنا الوطني للبطولة القارية، مؤكدا الثقة في القدرة على تقديم الصورة المميزة عن الكرة الأردنية في البطولة، والوصول إلى النهائيات بالجاهزية الكاملة.

وأشار التعمري إلى أن جميع الفرق الـ 24 المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا، هي منتخبات قوية، وقادمة للمنافسة والظهور بالشكل المطلوب، موضحا أن مجموعة المنتخب الأردني متوازنة، وتضم المنتخبين الماليزي والكوري الجنوبي الذي انتصر على المنتخب العراقي بنتيجة هدف نظيف في آخر ودياته قبل البطولة، إضافة إلى البحرين التي خسرت من المنتخب الاسترالي بنتيجة هدفين دون مقابل.

وفيما إذا كانت البداية غير الجيدة لمنتخب النشامى في التصفيات الآسيوية، ستعتبر دافعا لمصالحة الجماهير، قال التعمري إننا نقدر عتب بعض الجماهير على المنتخب الوطني، لكننا لا زلنا في بداية طريق التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وضمن دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، إلا أن تركيزنا حاليا، ينصب على بطولة كأس آسيا، ونحن جاهزون للظهور بالشكل المطلوب وإسعاد الجماهير الأردنية بإذن الله.

وعبر التعمري عن ثقته بأن هذه النسخة من كأس آسيا 2023 ستكون الأفضل، قياسا باللاعبين المتواجدين مع المنتخبات المشاركة، والتطور الملحوظ على أغلب الفرق، فضلا عن أن ملاعب ومنشآت البطولة التي استضافت نسخة استثنائية من كأس العالم 2022 في العام الماضي، تمنح اللاعبين حافزا إضافيا لتقديم أفضل الإمكانيات والظهور بأفضل صورة ممكنة.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

09/01/2024 10:18:13