نجم المنتخب الوطني التعمري: مستعدون لبطولة كأس آسيا وإسعاد النشامى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 9 كانون الثاني (بترا) - قال نجم المنتخب الأردني لكرة القدم ونادي مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، إن منتخب النشامى على أتم الاستعداد لإسعاد الجماهير الأردنية وكل محبي ومشجعي المنتخب خلال بطولة كأس آسيا 2023 التي تنطلق الجمعة المقبل.
وأكد التعمري في تصريحات للإعلام الرياضي القطري اليوم الثلاثاء، أن منتخب النشامى استعد جيدا لهذه البطولة وسيذهب بعيدا في تحقيق نتائج إيجابية، مضيفا: نحن قادمون لتقديم أفضل المستويات في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة لإسعاد الجماهير.
وقال التعمري مخاطبا الجماهير الأردنية والمشجعين: أنتم اللاعب رقم واحد مع النشامى، ونحن نعول على دعمكم وتواجدكم في المدرجات خلال مباريات منتخبنا الوطني، بداية من اللقاء الأول أمام المنتخب الماليزي الاثنين المقبل الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد الجنوب المونديالي.
وأضاف أن استعداداتنا للبطولة تسير بالشكل المطلوب، وفق رؤية الجهاز الفني، وقد أقام المنتخب العديد من المعسكرات التدريبية والمباريات الودية خلال الفترة الماضية، حيث خسرنا من المنتخب السعودي وتعادلنا مع المنتخب الطاجيكي خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك خسرنا أمام لبنان وديا قبل الفوز على العنابي في آخر ودياتنا قبل صافرة بداية انطلاق البطولة، وذلك ضمن خطة إعداد منتخبنا الوطني للبطولة القارية، مؤكدا الثقة في القدرة على تقديم الصورة المميزة عن الكرة الأردنية في البطولة، والوصول إلى النهائيات بالجاهزية الكاملة.
وأشار التعمري إلى أن جميع الفرق الـ 24 المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا، هي منتخبات قوية، وقادمة للمنافسة والظهور بالشكل المطلوب، موضحا أن مجموعة المنتخب الأردني متوازنة، وتضم المنتخبين الماليزي والكوري الجنوبي الذي انتصر على المنتخب العراقي بنتيجة هدف نظيف في آخر ودياته قبل البطولة، إضافة إلى البحرين التي خسرت من المنتخب الاسترالي بنتيجة هدفين دون مقابل.
وفيما إذا كانت البداية غير الجيدة لمنتخب النشامى في التصفيات الآسيوية، ستعتبر دافعا لمصالحة الجماهير، قال التعمري إننا نقدر عتب بعض الجماهير على المنتخب الوطني، لكننا لا زلنا في بداية طريق التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وضمن دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، إلا أن تركيزنا حاليا، ينصب على بطولة كأس آسيا، ونحن جاهزون للظهور بالشكل المطلوب وإسعاد الجماهير الأردنية بإذن الله.
وعبر التعمري عن ثقته بأن هذه النسخة من كأس آسيا 2023 ستكون الأفضل، قياسا باللاعبين المتواجدين مع المنتخبات المشاركة، والتطور الملحوظ على أغلب الفرق، فضلا عن أن ملاعب ومنشآت البطولة التي استضافت نسخة استثنائية من كأس العالم 2022 في العام الماضي، تمنح اللاعبين حافزا إضافيا لتقديم أفضل الإمكانيات والظهور بأفضل صورة ممكنة.
-- (بترا)
م ف/اص/ب ط
09/01/2024 10:18:13
MENAFN14012024000117011021ID1107717982
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