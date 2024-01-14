المسرح الحر تنظم فعالية فنية تضامناً مع أهالي قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني (بترا) - نظمت فرقة المسرح الحر بالتعاون مع مسرح الحرية في فلسطين، مساء أمس الاثنين في المركز الثقافي الملكي بعمان، فعالية تضامنية مع أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان همجي وحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وتضمنت الفعالية، عرض فيلم "أهل شجر الزيتون"، ومسرحية "مترو غزة"، في دلالة على التشابك والتعاضد بين الاردن وفلسطين، في مواجهة المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وعلى الهم المشترك.

ويعبر فيلم "شجر الزيتون" عن حالة رفض واستنكار الفنان الأردني لما يجري من إجرام صهيوني منظم أمام نظر العالم، ودوره النضالي في كشف الأكاذيب الصهيونية، لما للفن من قوة تأثيرية مباشرة على الرأي العام.

واستوحي الفيلم من نصوص للشاعر الراحل محمود درويش، وهو من كتابة الفنان علي عليان ومن اخراج منذر خليل مصطفى ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين الاردنيين، منهم: ساري الاسعد، وحسين طبيشات، وغادة عباسي، ورولا جرادات، واريج دبابنة، ورناد ثلجي، وطارق الشوابكة، واياد شطناوي، ومرام ابو الهيجاء، ودلال فياض، وغيرهم.

كما عرض في الفعالية التي رعاها نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، مسرحية "مترو غزة"، لفرقة مسرح الحرية في مدينة جنين الفلسطينية، والتي تحاكي رحلة افتراضية لركاب على متن مترو خيالي في منطقة وهمية تحت الأرض بقطاع غزة، يصلها سكان من مدينة جنين، لمد يد الوصال بينهم، والذي قطعه الاحتلال الاسرائيلي.

-- (بترا)

م خ/ب ط

09/01/2024 10:10:19