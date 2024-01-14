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استقرار النفط وسط استمرار صراع الشرق الأوسط وزيادة الإمدادات

1/14/2024 2:10:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني (بترا)- استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 76.30 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 70.83 دولار للبرميل.
وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة والخام الأميركي أربعة بالمئة أمس الاثنين.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
09/01/2024 09:39:49

MENAFN14012024000117011021ID1107717979

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