استقرار النفط وسط استمرار صراع الشرق الأوسط وزيادة الإمدادات

استقرار النفط وسط استمرار صراع الشرق الأوسط وزيادة الإمدادات
التاريخ
1/14/2024 2:10:29 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 كانون الثاني (بترا)- استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 76.30 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 70.83 دولار للبرميل.
وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة والخام الأميركي أربعة بالمئة أمس الاثنين.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
09/01/2024 09:39:49
MENAFN14012024000117011021ID1107717979
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