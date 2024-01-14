عين على القدس يناقش الخلافات داخل الحكومة الصهيونية حول الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني (بترا)- ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الخلافات التي تشهدها دولة الاحتلال، بشأن الحرب الوحشية التي تشنها على قطاع غزة.

وأوضح تقرير البرنامج المصور في القدس أن الحكومة الإسرائيلية تشهد "غلياناً وتوتراً وانقساماً" غير مسبوق بين أعضائها، وذلك أثناء المناقشات بين المستوى السياسي والعسكري حول الحرب على قطاع غزة، مع دخولها الشهر الرابع. حيث شهدت هذه النقاشات خلافات حادة بين قيادة الجيش والمجلس الوزاري المصغر، لدرجة أن وزارء اليمين المتطرف وجهوا اتهامات "خطيرة" لقادة الجيش احتجاجاً على مجريات الحرب في قطاع غزة.

وقال التقرير إلى إن هذه الخلافات تأتي داخل الحكومة الإسرائيلية وسط غضب عارم في الشارع الإسرائيلي على "أدائها السيئ" في إدارة الحرب وملف الأسرى ، حيث تعالت الأصوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه، وتفكيك الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الاختلافات لا تعني شيئا للشارع الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من استمرار اعمال القتل والتنكيل والتهجير التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته والمستوطنون بحقه.

وأكد رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي أن جميع القيادات الإسرائيلية متفقة على استمرار الحرب والقتل، ولكنهم مختلفون على كيفية فحص ما جرى، ومتى ستنتهي هذه الحرب، مضيفا الى وجود اختلاف بخصوص الرهائن، حيث يؤيد غانتس وأيزنكوت التوصل لاتفاق أو صفقة لإعادة الرهائن، فيما يصر بينيامبن نتنياهو على استمرار الحرب وإطالة امدها.

بدوره، المختص في الشأن الإسرائيلي، إسماعيل المسلماني، قال إنه لا اختلاف بين المعارضة والإئتلاف حول إنهاء الحرب على قطاع غزة، ولكنهم يختلفون حول إدارة وشكل والتكتيك، بمعنى أن آلية القتل الممنهج الموجود داخل قطاع غزة والاغتيلات السياسية أدى إلى تحول كبير في الموقف الدولي ضد الاحتلال وجرائمه، ما سبب الضرر للإدارة الأميركية التي تطالب نتنياهو الإسراع بإنهاء الحرب. والذي يعمد إلى إطالتها حتى لا تسقط حكومته.

من جهته، قال الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين، إنه بعد نهاية كل حرب يكون هنالك محاسبة وسجال في الكيان المحتل، إلا أن الأمر مختلف في هذه المرة، حيث يتعرض رئيس هيئة الأركان لشتى انواع الإهانة في هذه المرحلة من الحرب ما يشكل سابقة في تاريخ الاحتلال، لافتاً إلى تصريحات أحد وزارء حكومة نتنياهو، وهو دافيد أمسالم على إحدى المحطات الإذاعية، يقول فيها بأنه "لماذا لا يصح لنا محاسبة رئيس هيئة الأركان"

وأوضح جبارين أن مفاهيم اليمين واليسار الإسرائيلية تختلف عنها في العالم، حيث أن من يذهب في إطار الدولة الواحدة يكون يمينياً، فيما يحسب مؤيدي حل الدولتين على اليسار، لافتاً إلى أن الاختلافات بينهما تبقى ضمن "إطار الصهيونية"، ما يعني بأن التمييز بين اليمين واليسار خلال السنوات الاخيرة أصبح من خلال مفهوم الصهيونية، فاليمين يريدها متشددة ومتدينة ومتزمة ويهودية، في حين يريدها اليسار صهيونية ليبرالية ديموقراطية متعددة.

وأضاف أن الحرب على غزة أفرزت طبقة أخرى من طبقات الاختلاف بين عنصري الصهيونية، حيث يقدس اليسار الإنسان، ويريدون إنهاء هذه الحرب وإعادة الأسرى وخفض الثمن البشري الذي تدفعه دولة الاحتلال.

في حين يقدس اليمين الصهيوني الأرض، ويسعى لإثبات أيدولوجيته الاستيطانية التي تقمع الفلسطينيين بالقتل والتهجير، مشيراً إلى أن سموتريتش وجد فرصة في قطاع غزة لتنفيذ ما فشل في تحقيقه داخل الضفة الغربية.

--(بترا)

أ ن/ س س

09/01/2024 09:35:50