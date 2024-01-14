العراق: وفاة 4 أطفال في حريق مستشفى ولادة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني (بترا) - لقي 4 أطفال مصرعهم في حريق إحدى مستشفيات الولادة بمحافظة الديوانية في العراق، وفق ما أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الوزير إن الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال نتيجة الاختناق، وتم تشكيل لجان تحقيقية ستباشر عملها لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين".

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

09/01/2024 09:32:12