العراق: وفاة 4 أطفال في حريق مستشفى ولادة

العراق: وفاة 4 أطفال في حريق مستشفى ولادة
التاريخ
1/14/2024 2:10:27 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 كانون الثاني (بترا) - لقي 4 أطفال مصرعهم في حريق إحدى مستشفيات الولادة بمحافظة الديوانية في العراق، وفق ما أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، صباح اليوم الثلاثاء.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الوزير إن الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال نتيجة الاختناق، وتم تشكيل لجان تحقيقية ستباشر عملها لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين".
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
09/01/2024 09:32:12
MENAFN14012024000117011021ID1107717977
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