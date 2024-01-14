استراتيجية وطنية للترويج للأردن كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني (بترا) -مشهور الشخانبة- تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على الترويج للمملكة كمركز إقليمي لانتاج وتصدير الهيدروجين، أو ما ينتج منه كالأمونيا الخضراء أو الميثانول الأخضر في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بالاستثمار بالهيدروجين الأخضر.

وفي هذا الإطار، قالت الوزارة إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تم اعدادها بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في مرحلة الاعتماد والاقرار من مجلس الوزراء.

واضافت في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان اعداد الاستراتيجية جاء ضمن مبادرة "التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في مجال الهيدروجين" التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي خلال عام 2023، وأولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتسريع مشروعات الهيدروجين الأخضر، ضمن خطط التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشارت الوزارة الى انها ركزت على إعداد خريطة طريق ترسم السياسات وتضع الإطار التنظيمي لاستقطاب الاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، نتج عنه توقيع 13 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بالاستثمار بالهيدروجين الأخضر منها 11 مذكرة تفاهم وقعت خلال عام 2023.

وأكدت أن ذلك يدلل على توجه ثابت لحكومة البلاد في التوسع بمصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، والذي يلبي التوجهات العالمية نحو الطاقة المتجددة، باعتبارها المؤثر الأكبر في مكافحة آثار التغير المناخي، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

وتابعت الوزارة انها تعمل على استكمال دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية ضمن مبادرة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث تم تقييم البنية التحتية في المملكة الخاصة بوسائل النقل الكهربائية وتقييم التعرفة المستخدمة في محطات الشحن الكهربائية، موضحة انه يجري حاليا اعداد تقرير خاص بالحوافز التشجيعية لاستخدام وسائل النقل الكهربائية في المملكة.

وبشأن تطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة، عملت الوزارة على الدفع بمشروع مراجعة وتعديل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة المنبثقة عنه رقم (13) لسنة 2012 وصولا إلى إقراره خلال شهر كانون الاول لعام 2023، بهدف إعادة تنظيم آلية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما يتواءم مع متطلبات الشبكة الكهربائية والوضع الراهن للطاقة المتجددة في المملكة، كما يجري العمل على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام رقم (64) لعام 2002 حيث تم إعداد مصفوفة للجنة التنمية الاقتصادية توضح التعديلات التي تمت على القانون وصولا الى رفعه لمجلس الوزراء خلال الربع الرابع لعام 2023.

ونوهت الوزارة الى المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره، بالتعاون مع البنك الدولي.

وفي مبادرة تخفيض تكاليف الطاقة، قالت الوزارة انها انتهت من انجاز دراسة خيارات انشاء الشبكات الذكية في الاردن بالتعاون مع البنك الدولي خلال شهر آب لعام 2023، بهدف إيجاد آلية لتخفيض كلف الطاقة وإمكانية تطبيق الشبكات الذكية في الاردن.

وبهدف خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، أكدت الوزارة انها وقعت اتفاقية تنفيذ البنية التحتية لايصال الغاز الطبيعي لمدينة القويرة الصناعية في العقبة بين شركة تطوير العقبة وشركة فجر الاردنية المصرية، وتمت المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس إدارة شركة تطوير العقبة لتنفيذ المشروع.

وبشأن إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الموقر الصناعية والروضة الصناعية في محافظة معان عملت الوزارة على اعداد دراسة الاثر البيئي الشاملة للمشروع وذلك لتحديد مسار خط أنبوب الغاز الطبيعي، وإعداد الدراسة الجيوتقنية لتشغيل البنية التحتية والتسهيلات اللازمة للتزود بالغاز الطبيعي من نقطة الربط مع أنبوب الغاز الرئيسي الى موقع المستهلك النهائي لمشروع منطقة الروضة الصناعية في مدينة معان، وذلك بهدف خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وتتمثل أهمية هذا المشروع في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص التشغيل.

كما وقعت المملكة مذكرة تفاهم في شهر تشرين الثاني الماضي مع دولة الامارات العربية المتحدة لتمويل مشروع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية ويقوم حالياً صندوق أبوظبي للتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادقة مجلس الإدارة على قائمة المشروعات المتفق عليها والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات.

وبشأن مبادرة "تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة"، أوضحت الوزارة انها تعمل على استكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع، حيث بلغ عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها حتى نهاية شهر كانون الاول لعام 2023 ما مجموعه 858121 عداد كهرباء، اي بما نسبته 35 بالمئة من اجمالي عدد المشتركين البالغ 2445634 مشتركا ، موزعة كما يلي : شركة الكهرباء الاردنية: 459072 عدادا، شركة توزيع الكهرباء: 140500 عداد، شركة كهرباء اربد: 258049 عداد كهرباء.

كما قامت وزارة الاستثمار من خلال منصتها الالكترونية بطرح مشروع انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء كفرصة استثمارية بحجم استثمار متوقع 537 مليون دولار ويتم حاليا استلام العروض من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

أما بخصوص مشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية فإنه يتم العمل على استكمال اجراءات الوصول إلى الغلق المالي.

وتعمل الوزارة على تطوير حقل حمزة من خلال القيام بأعمال حفر البئر الاول من اجمالي 6 آبار مستهدفة، وفي حقل السرحان تم اعادة طرح عطاء حفر بئرين بعمق 500 متر (المقطع الاول)، وسيتم تعميق الآبار لاحقاً لعمق 1600 متر.

وبينت الوزارة ان معدل انتاج الغاز من حقل الريشة خلال عام 2023 بلغ 40 مليون قدم مكعب يوميا، مبينة انه لزيادة معدل الانتاج سيتم حفر 8 آبار خلال عام 2024 (4 بواسطة الشركة الكويتية للحفر و4 بواسطة شركة البترول الوطنية) وحفر 10 آبار أخرى خلال عام 2025 (6 بواسطة الشركة الكويتية للحفر و4 بواسطة شركة البترول الوطنية).

وعن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار: مصر، السعودية، العراق، بينت الوزارة انه يجري العمل على دراسة جدوى رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر من 550 ميجا واط الى 1100 ميجا واط، مؤكدة أنها أجرت دراسات واختارت النموذج الأفضل لمشروع الربط الأردني السعودي والتوقيع بالأحرف الأولى مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي القرض والضمان الخاصتين بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية بقيمة 22 مليون دينار كويتي ما يعادل 71.6 مليون دولار.

وفيما يتعلق بتشغيل خط الربط الأردني العراقي للمرحلة الأولى، اوضحت الوزارة جاهزية الجانب الاردني من الناحية اللوجستية والفنية وبانتظار موافقة مجلس الوزراء لتوقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية للبدء بتزويد منطقة الرطبة بنحو 40 ميغا واط.

وأكدت الوزارة انها انجزت عدة خطوات في مبادرة تعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تركيب السخانات الشمسية للقطاع المنزلي 3308 مستفيدين منذ بداية المشروع منذ إطـلاقه في شهر ايار 2022، منهم 2840 سخانا شمسيا، تم تركيبها خلال عام 2023 من اصل 3000 سخان شمسي بتمويل مقدم من صندوق تشجيع الطاقة في الوزارة.

ويستمر الصندوق بتنفيذ مشروع دعم كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة من خلال اعداد دراسات لتنفيذ التدقيق الطاقي، حيث استقبل الصندوق 39 طلبا من قبل مصانع عدة راغبة بالاشتراك في البرنامج منذ بداية عام 2023 وتم تقييمهم حسب المعايير والشروط المتفق عليها، وتمت الموافقة على (33) طلبا وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي 6 منشآت صناعية خلال العام 2023.

وبهدف تنفيذ مشروع تركيب انظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة وبواقع 1200 نظام، تم توقيع اتفاقية تمويل تركيب السخانات الشمسية للأسر الفقيرة مع USAID في شهر شباط 2023 ، وبلغ عدد الانظمة المركبة 300 نظام من أصل 1200 نظام سخان شمسي مستهدف خلال عام 2023، وفقا للاتفاقية.

وعملت الوزارة ضمن مبادرة تعزيز كفاءة النظام الكهربائي على تبني سياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل التعرفة المرتبطة بالزمن، حيث تم صدور قرار من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باعتماد التعرفة المرتبطة بالزمن بتاريخ 28/5/2023 وتعميمها على شركات توزيع الكهرباء والقطاعات المعنية، وبلغ عدد القطاعات المستهدفة لتطبيق التعرفة بشكل اختياري 3 قطاعات (الصناعات المتوسطة، المياه، شحن السيارات) لعام 2023.

وأشارت الوزارة إلى عدد من التحديات التي واجهتها خلال تنفيذ مبادراتها الثمانية الخاصة بقطاع الطاقة خلال العام 2023، وتمثلت هذه التحديات بضعف الامكانيات الفنية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتحديات الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتأخـر دول الجـوار (العـراق، مصـر، السـعودية) فـي اسـتكمال متطلبـات مشروعات الربـط الكهربائي، وتأخر الحصول على الموافقات اللازمة لمشروع "خيارات التخزين- سد وادي الموجب" والتأخر بإعداد دراسة ومراجعة وضع النظام الكهربائي بكامل مكوناته (توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، التوسع في الشبكة)، ووجود تحديات يواجهها المستشار مثل تحديات بالنمذجة والتغذية الراجعة.

وشملت مبادرات قطاع الطاقة 8 مبادرات تندرج تحتها 52 أولوية تعكس التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة الذي جاء على سلم أولويات الرؤية، وضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتناسب المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف، ولاسيما أن تخفيض كلف الطاقة يؤثر إيجابا في نمو جميع القطاعات الأخرى، وخصوصا الصناعة والتجارة والنقل والسياحة، وتحسين كفاءتها واستخدامها يوفر الجهد والنفقات ويزيد القدرة الشرائية للمواطنين بما يحرك عجلة نمو الاقتصاد إلى الأمام.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

09/01/2024 09:27:22















