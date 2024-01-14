جيش الاحتلال يقر بسقوط 4 قتلى في معارك جنوبي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني (بترا) - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بسقوط 4 قتلى جدد في صفوف قواته، إضافةً إلى وقوع 6 إصاباتٍ خطرة، في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزّة ووسطه.

وتحت بند سُمح بالنشر، أعلن إعلام الاحتلال أسماء قتلى الجيش، كاشفا عن رتبهم والوحدات والتشكيلات التي يعملون ضمنها، إضافةً إلى أماكن المعارك التي قُتلوا فيها.

وأوضح موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ قتلى جيش الاحتلال المُعلن عنهم ومصابيه سقطوا الليلة الماضية، في معارك منفصلة، اثنتان منها جنوبي قطاع غزّة، ومعركتان وسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال أعلن، أمس الاثنين، عن مقتل 9 من ضباطه وجنوده في هجومين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة خلال 24 ساعة فقط.

يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض رقابةً مشدّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين في محاولةٍ منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.

ويظهر حجم الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال أثناء المعارك البرية في محاور القتال من خلال البيانات الدقيقة التي تصدرها المقاومة الفلسطينية، والمقاطع المرئية التي توثّق استهدافاتها وتوجيهها ضرباتٍ نوعية وإيقاعها القوات المتوغلة في كمائن محكمة.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيانٍ مقتضب، أنّ مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي إسرائيلي وقتله ببندقية "الغول" القسّامية، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزّة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسّام أيضاً أنّها أفشلت محاولةً إسرائيلية لتحرير أحد أسرى الاحتلال في مخيم البريج، موضحةً أنّ "قوةً إسرائيلية خاصة تسلّلت إلى مكانٍ اعتقد الاحتلال أنّ أسيراً إسرائيلياً كان في داخله، وتمّ التصدي لها وإفشال مهمتها، وإيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح، والاستيلاء على بعض مقتنياتهم".

ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 510 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي؛ بينما وصل عدد قتلى ضباط وجنود جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي إلى 180 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

09/01/2024 08:55:45