الأردن يواجه اليابان اليوم بآخر مباراة ودية استعدادا لكأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 9 كانون الثاني (بترا) - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراته الودية الأخيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع نظيره الياباني، قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة ماليزيا في 15 الحالي، ثم كوريا الجنوبية والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.

وكان منتخب النشامى قد خاض مباراتين وديتين في إطار استعداداته لبطولة كأس آسيا 2023 التي تنطلق بالدوحة الجمعة المقبل، الأولى كانت أمام لبنان في طرابلس وخسر فيها (1-2)، والثانية أمام قطر الجمعة الماضية وفاز فيها بهدفين لهدف.

وتشكل مباراة اليوم أمام اليابان، اختباراً مهماً للنشامى قبل الدخول في منافسات كأس آسيا، حيث وضعته القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويشارك منتخب اليابان في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه العراق وإندونيسيا وفيتنام.

وخاض منتخب النشامى في اليومين الماضيين تدريبات مكثفة بقيادة المغربي الحسين عموتا، عمل خلالها على تعزيز الإيجابيات التي ميزت أداء اللاعبين في المباراة السابقة أمام قطر، بجانب تلافي بعض السلبيات.

ويسعى النشامى إلى تقديم كل ما لديهم في مباراة اليابان التي تعد البروفة الأخيرة قبل مواجهة ماليزيا.

وستقام مباراة الأردن واليابان خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهير أو إعلام، على غرار المباراة مع قطر، وذلك بهدف تجنب كشف أوراقهما مع قرب انطلاق كأس آسيا، في حين ستكون التبديلات مفتوحة لكلا المدربين للوقوف على جاهزية معظم اللاعبين.

ويتوقع أن يدفع عموتا بالتشكيلة الرئيسة منذ بداية المباراة أمام اليابان، والتي تضم يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، فيما يتولى قيادة هجمات المنتخب، نزار الرشدان ونور الروابدة ومن أمامهما يتواجد محمود مرضي وعلي علوان وموسى التعمري، أما يزن النعيمات، فسيلعب كرأس حربة.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

09/01/2024 08:44:02