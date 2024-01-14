الأردن يواجه اليابان اليوم بآخر مباراة ودية استعدادا لكأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 9 كانون الثاني (بترا) - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراته الودية الأخيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع نظيره الياباني، قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة ماليزيا في 15 الحالي، ثم كوريا الجنوبية والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.
وكان منتخب النشامى قد خاض مباراتين وديتين في إطار استعداداته لبطولة كأس آسيا 2023 التي تنطلق بالدوحة الجمعة المقبل، الأولى كانت أمام لبنان في طرابلس وخسر فيها (1-2)، والثانية أمام قطر الجمعة الماضية وفاز فيها بهدفين لهدف.
وتشكل مباراة اليوم أمام اليابان، اختباراً مهماً للنشامى قبل الدخول في منافسات كأس آسيا، حيث وضعته القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين.
ويشارك منتخب اليابان في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه العراق وإندونيسيا وفيتنام.
وخاض منتخب النشامى في اليومين الماضيين تدريبات مكثفة بقيادة المغربي الحسين عموتا، عمل خلالها على تعزيز الإيجابيات التي ميزت أداء اللاعبين في المباراة السابقة أمام قطر، بجانب تلافي بعض السلبيات.
ويسعى النشامى إلى تقديم كل ما لديهم في مباراة اليابان التي تعد البروفة الأخيرة قبل مواجهة ماليزيا.
وستقام مباراة الأردن واليابان خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهير أو إعلام، على غرار المباراة مع قطر، وذلك بهدف تجنب كشف أوراقهما مع قرب انطلاق كأس آسيا، في حين ستكون التبديلات مفتوحة لكلا المدربين للوقوف على جاهزية معظم اللاعبين.
ويتوقع أن يدفع عموتا بالتشكيلة الرئيسة منذ بداية المباراة أمام اليابان، والتي تضم يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، فيما يتولى قيادة هجمات المنتخب، نزار الرشدان ونور الروابدة ومن أمامهما يتواجد محمود مرضي وعلي علوان وموسى التعمري، أما يزن النعيمات، فسيلعب كرأس حربة.
-- (بترا)
م ف/اص/ب ط
09/01/2024 08:44:02
MENAFN14012024000117011021ID1107717974
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