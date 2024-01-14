واشنطن قلقة إزاء العنف في الإكوادور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 10 كانون الثاني (بترا) - أعلنت الولايات المتحدة، ليل الثلاثاء، أنّها "قلقة للغاية" إزاء أعمال العنف الجارية في الإكوادور والتي دفعت رئيس الأكوادور إلى إعلان حالة الطوارئ ونشر الجيش في المدن للمساعدة في ضبط الأمن، بحسب واشنطن تايمز.
وفي منشور على منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) قال المسؤول عن شؤون أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الأمركية براين نيكولز، "نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف وعمليات الاختطاف التي وقعت اليوم في الإكوادور".
وأضاف أنّ المسؤولين الأميركيين "سيظلّون على اتّصال وثيق" بنظرائهم الإكوادوريين لبحث سبل معالجة الأزمة الراهنة.
بدوره، قال متحدّث باسم الوزارة إنّ الولايات المتّحدة "تدين هذه الهجمات السيئة، نحن على اتصال وثيق مع الرئيس (دانيال) نوبوا والحكومة الإكوادورية ونحن على استعداد لتقديم المساعدة".
-- (بترا)
ب خ/ا ص/ب ط
10/01/2024 08:10:10
MENAFN14012024000117011021ID1107717967
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