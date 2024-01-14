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واشنطن قلقة إزاء العنف في الإكوادور

1/14/2024 2:10:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 10 كانون الثاني (بترا) - أعلنت الولايات المتحدة، ليل الثلاثاء، أنّها "قلقة للغاية" إزاء أعمال العنف الجارية في الإكوادور والتي دفعت رئيس الأكوادور إلى إعلان حالة الطوارئ ونشر الجيش في المدن للمساعدة في ضبط الأمن، بحسب واشنطن تايمز.
وفي منشور على منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) قال المسؤول عن شؤون أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الأمركية براين نيكولز، "نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف وعمليات الاختطاف التي وقعت اليوم في الإكوادور".
وأضاف أنّ المسؤولين الأميركيين "سيظلّون على اتّصال وثيق" بنظرائهم الإكوادوريين لبحث سبل معالجة الأزمة الراهنة.
بدوره، قال متحدّث باسم الوزارة إنّ الولايات المتّحدة "تدين هذه الهجمات السيئة، نحن على اتصال وثيق مع الرئيس (دانيال) نوبوا والحكومة الإكوادورية ونحن على استعداد لتقديم المساعدة".
-- (بترا)
ب خ/ا ص/ب ط
10/01/2024 08:10:10

MENAFN14012024000117011021ID1107717967

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