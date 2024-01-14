بلدية غزة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 11 كانون الثاني(بترا)- امجد الشوا - يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية مستمرة ومتفاقمة، لاسيما مع دخول المنخفضات الجوية والمطار والسيول التي بدأت تداهم خيم النازحين في القطاع، الأمر الذي يستدعي الى تدخل من المنظمات الدولية والإنسانية في محاولة لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى من التدهور الصحي والبيئي الذي يهدد بكارثة إنسانية كبيرة وغير مسبوقة.

وطالبت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لانقاذ الحياة الإنسانية والحياتية في المدينة.

وأكدت البلدية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه خلال ساعات الليل وصباح اليوم، هطلت الامطار على قطاع غزة المدمر مترافقة مع برد وصقيع لتضرب آلاف الخيام القماشية التي تؤوي عشرات آلالاف من النازحين وغيرهم في مراكز الايواء من اطفال ونساء ومسنين ومرضى وجرحى باتوا ليلتهم حيث لا تدفئة ولا أغطية امهات احتضنت اطفالها الذين لجأوا للنوم وهم جياع بلا غطاء و اجسادهم التي اضعفها القصف والخوف والصدمات النفسية المستمرة.

وأشار شهود عيان الى أن سيول المياه أخترقت خيام النازحين التي تنتشر في مختلف المناطق لتعمق أزمة من يأوي اليها وسط صرخات الاطفال والنساء ورحال يحاولون المساعدة في انقاذ بعض الفراش وتثبيت الخيام من رياح ضربت اعمدة الخيام.

وقالت احدى الأمهات وهي تحتضن طفلها الذي يهتز جسده الهزيل من البرد والجوع: "لا استطيع ان اقوم بما هو اكثر قصف بيتنا وتركنا كل شيء خلفنا ولجأنا الى هذه الخيمة حيث نتدبر امرنا في توفير بعض الغذاء والدواء بصعوبة كبيرة ولكن اليوم غرقت خيمتنا لا ادري ما يمكن ان افعل اكثر حيث يلاحقنا القصف والحرمان والبرد والمطر".

وأوضحت البلدية في بيانها، أن الاحتلال انتهك القانون الدولي الإنساني واستهدف المرافق الحياتية والخدماتية واستهدف المدنيين والبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات ومحطات الصرف الصحي والشوارع والحدائق والأشجار والمباني الأثرية والثقافية، وجميع مظاهر الحياة الإنسانية.

وأضافت، أن الاحتلال حول غزة إلى مدينة منكوبة وقطع سبل الحياة فيها من ماء وكهرباء، اضافة الى نقص الوقود اللازم لتشغيل الآليات الخاصة بجمع النفايات وتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، أدى هذا كله لمعاناة كبيرة يعيشها المدنيون الفلسطينيون في مدينة غزة وجميع مناطق القطاع.

وبينت، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، تسبب بأزمات كبيرة في المدينة وبنقص كبير في المياه بسبب قطع وتدمير الاحتلال لمصادر المياه الرئيسة، إضافة الى تكديس نحو 70 ألف طن من النفايات وغرق أجزاء واسعة من المدينة بالصرف الصحي بسبب قطع الكهرباء ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل المحطات وتشغيل الآليات.واضافت البلدية.

وتتواصل معاناة مئات آلاف الأسر التي تعيش ظروفا تزداد صعوبة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي وتداعياته على جميع مناحي حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث انعكس ذلك على واقع الشوارع والطرقات وبما يحيط بمراكز الايواء من مخلفات واكوام القمامة التي لم تتمكن طواقم البلدية من جمعها.

--(بترا)

ا ش /اص / س س

11/01/2024 12:04:22