حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الأحد، بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً، وتسقط بمشيئة الله الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربيةنشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

هذه الليلة:

يكون الجو غائماً باردا وماطراً والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما باردا وماطرا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل نضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من

خطر:

تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.



