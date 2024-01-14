100 يوم للحرب على غزة... قتل وتدمير وتهجير.. والاحتلال يواصل قصفه الجوي والمدفعي

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ100 على التوالي، مع استمرار قصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين والمركبات المدنية في أنحاء القطاع، ما خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، إلى 23,843 شهيدا و60,317 جريحا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصحية في القطاع المحاصر.
واستهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال، مساء اليوم السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس.
وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.
وأضافت أن مدفعي الاحتلال قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
وجنوبا، توصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.
يتبع...
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