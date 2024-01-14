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100 يوم للحرب على غزة... قتل وتدمير وتهجير.. والاحتلال يواصل قصفه الجوي والمدفعي

1/14/2024 2:05:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ100 على التوالي، مع استمرار قصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين والمركبات المدنية في أنحاء القطاع، ما خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، إلى 23,843 شهيدا و60,317 جريحا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصحية في القطاع المحاصر.

واستهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال، مساء اليوم السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.

وأضافت أن مدفعي الاحتلال قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وجنوبا، توصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.

يتبع...

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