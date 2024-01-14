Sunday, 14 January 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في المعارك الدائرة جنوب غزة

1/14/2024 2:05:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل ضابط في صفوفه وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 522.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اللواء احتياط أندوالم كبادا 21 عاما من كريات جات، مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل سار مجولان (7)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة ضابط هندسة بجروح خطيرة.

وفي إحصائيات نشرها عبر موقعه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 188 ضابطا وجنديا في صفوفه منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

وفي ما يتعلق بالجرحى، أورد موقع الجيش الإسرائيلي أن مجموع عدد جرحاه منذ بداية الحرب بلغ 2523، بينهم 668 حالة متوسطة الخطورة، و387 حالة صعبة.

لكن الإعلام الإسرائيلي كذب هذه البيانات، زاعما أن الجيش الإسرائيلي "لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس".

وكشف موقع "واللا" العبري في هذا الصدد عن إصابة 4000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا أن يصل هذا العدد إلى 30 ألفا.


MENAFN14012024000205011050ID1107717929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث