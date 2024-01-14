نتنياهو: سنواصل الحرب على غزة حتى النصر... العدل الدولية لن توقفنا

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل حربها ضد قطاع غزة حتى "النصر الساحق وتحقيق الأهداف"، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي "لن توقف" الحرب المتواصلة على القطاع المحاصر منذ 99 يوما.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده، مساء السبت، "سنواصل الحرب في قطاع غزة، حتى نحقق جميع أهدافنا، لن توقفنا (محكمة العدل الدولية في) لاهاي"، من خلال الدعوى المرفوعة ضدها من دولة جنوب إفريقيا، وأضاف "لن يوقفنا محور الشر"، وفق تعبيره، في إشارة إلى فصائل المقاومة وحزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمينة.

وأضاف "اليوم نحيي مرور 100 يوم على الحرب، سنواصل هذه الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين والتأكد أنّ غزة لن تشكل تهديدًا" لأمن إسرائيل. وأضاف "لتحقيق هذه الغاية، سنقدم غدا (الأحد) ميزانية ستجلب المزيد من الأموال للأمن".

وكرر نتنياهو مزاعمه حول ممارسات فصائل المقاومة خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الأخلاقي"، "يشن حربا عادلة ضد النازيين الجدد"، معتبرا أن "الهجوم على دولة اليهود هو نفاق وانحطاط في التاريخ الإنساني ضد شعب قام من رماد المحرقة".

وأضاف "ما يحدث في لاهاي عار أخلاقي، ولن يمنعنا أحد من القتال حتى النصر في غزة"، وقال "سنعيد الهدوء إلى الجبهتين الجنوبية والشمالية"، معتبرا أن هجمات الجيش الإسرائيلي "أثبتت لحماس وحزب الله أن كل مخرب دمه مهدور"، وتابع "نحن في الطريق لتحقيق الانتصار ولن نتوقف قبل ذلك ولن نتنازل عن انتصار واضح".

وقال إن النازحين الفلسطينيين من شمالي القطاع "لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قريبا"، وأضاف أن "معارك واسعة لا تزال تدور شمالي قطاع غزة ولن نعيد سكان شمالي القطاع حتى تنتهي العمليات القتالية هناك"، وقال: "هناك قانون دولي ينص ببساطة على أنه إذا أبعدت سكانا لا تسمح لهم بالعودة ما دام الخطر قائما".

وأضاف "سمعت المحللين في الاستديوهات يقولون إن الانتصار غير ممكن، طبعا هو ممكن كما أنه ضروري وسنفعل ذلك؛ نحن على طريق النصر. أعلم أن هناك من يشكك في ذلك. لكني أسمع نداءات مواطني إسرائيل. سنمضي معًا حتى النهاية. لن نرضى بأقل من النصر الكامل، ولن نتوقف حتى النصر لأنه ليس أمامنا خيار آخر".

كما كرر التشديد على أن الحرب على غزة "لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، وهي القضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع وضمان عدم تشكيل قطاع غزة أي تهديد أمني مستقبلي لإسرائيل".

ماذا عن محور فيلادلفيا؟

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تنهي حربها على قطاع غزة "دون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا"، معتبرا أن خلافا لذلك فإن "دخول الأسلحة سيتواصل" إلى قطاع غزة، ولن يجعل الاحتلال من تحويل القطاع إلى منطقة محدودة السلاح، في حين لم يحدد الطريقة التي ستنفذ بها إسرائيل ذلك، بموجب عملية عسكرية أو من خلال المفاوضات مع القاهرة.

وقال "(إغلاق) محور فيلادلفيا هو أحد الخيارات لما أسميه العائق الجنوبي. لن ننهي الحرب دون سد هذه الثغرة، وإلا فإننا لن نتمكن من القضاء على حماس، إذ سنقوم بنزع السلاح من غزة ومن ثم ستدخل المزيد من الأسلحة عبر هذه الثغرة الجنوبية؛ ومن الواضح أنه ينبغي إغلاقها. هناك عدة خيارات (لفعل ذلك) ولم نتخذ قرارا بعد".

وقال نتنياهو إن حكومته تخطط لزيادة "ضخمة" في ميزانيتها الأمنية تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة، مضيفا أن "أحد أهدافها هو إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل". وتابع أن لجنة وزارية ستقدم خلال ثمانية أسابيع خططا للتمويل الإضافي "الضخم لتحقيق هذا الاستقلال في تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة لضمان أمننا في السنوات المقبلة".



