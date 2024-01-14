الاحتلال يعتقل 15 عاملا من قطاع غزة في بديا غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت /PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 عاملا من قطاع غزة في بلدة بديا، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى بلدية بديا، حيث يقيم عدد من عمال قطاع غزة، الذين طردتهم إسرائيل من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واعتقلت 15 منهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حطمت محتويات مبنى بلدية بديا، واعتدت بالضرب على طاقم إسعاف بديا، ومنعته من الاقتراب من المنطقة.



