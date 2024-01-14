الجنائية الدولية ستحقق بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين

MENAFN - Amman Net) أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.

ونقلت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قوله إن "التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".

وأضافت "مراسلون بلا حدود" في بيان مرسل إليها من خان، أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.

وتعليقا على ذلك، قال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إن تعرض الصحفيين للقتل في غزة يستوجب ردا حاسما من المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت ديلوار إلى استشهاد ما لا يقل عن 79 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 18 على الأقل قتلوا أثناء أداء واجبهم.

ورحب في هذا الإطار ببيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معربا عن أمله في إحراز المحكمة تقدما سريعا في التحقيق واتخاذ إجراءات ملموسة ضرورية طال انتظارها.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت المنظمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين الذين أدرجتهم في طلبها المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، وأن الأدلة المتاحة أظهرت أن الصحفيين المعنيين ربما كانوا استهدفوا عمدا.

وفي 11 و12 يناير الجاري، عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولحين البت في القضية طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23843 شهيدا و60317 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 521 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

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