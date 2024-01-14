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دبلوماسي روسي: زيلينسكي تجاهل سابقا مذكرات الاستدعاء إلى شعبة التجنيد

1/14/2024 2:05:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية للمهمات الخاصة بجرائم نظام كييف، إن فلاديمير زيلينسكي تجاهل 4 مرات خلال 2014-2015 مذكرات الاستدعاء إلى شعبة التجنيد والتسجيل العسكري.


ووفقا له، فإن شعبة التجنيد ذات العلاقة، أرسلت لزيلينسكي مذكرتي استدعاء في عامي 2014 و2015.
ولتأكيد كلامه، أرفق ميروشنيك محضرا من وزارة الدفاع الأوكرانية يعود لعام 2019، ويشير إلى أن زيلينسكي مسجل لدى شعبة التجنيد في مدينة كريفوي روغ منذ عام 2008 وهو لائق للخدمة العسكرية.


وأضاف ميروشنيك: "هذه الحقيقة معروفة منذ خمس سنوات، لكن في سياق الحديث عن التعبئة الشاملة، باتت لها ألوان جديدة تماما".


تم إعلان التعبئة العامة في أوكرانيا، منذ فبراير 2022. وفي 25 ديسمبر 2023، تلقى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن قواعد التعبئة الجديدة، الذي يقترح السماح للسلطات الأوكرانية بتعبئة حتى الأشخاص من ذوي الإعاقة من المجموعة الثالثة، وإرسال الاستدعاءات بصورة إلكترونية والحد من حقوق المتهربين من الخدمة العسكرية. ومن المقرر النظر فيه في القراءة الأولى في 11 يناير الجاري.

RT

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