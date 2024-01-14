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الكونجرس: اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية

1/14/2024 2:05:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصل قادة الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل آذار القادم.
يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 كانون الثاني الجاري و2 شباط القادم عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.
وسيتيح مشروع القانون للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى آذار، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق بحسب الفرنسية.
أعلن الكونجرس الأمريكي الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024.




MENAFN14012024000208011052ID1107717923

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