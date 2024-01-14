الكونجرس: اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصل قادة الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل آذار القادم.
يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 كانون الثاني الجاري و2 شباط القادم عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.
وسيتيح مشروع القانون للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى آذار، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق بحسب الفرنسية.
أعلن الكونجرس الأمريكي الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024.
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