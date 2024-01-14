استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد

استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد
التاريخ
1/14/2024 2:05:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار المعدن الأصفر في الأردن اليوم الأحد، عند 41.5 دينارا لسعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا، مقابل 39.8 دينارا لسعر الشراء.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 37 دينارا لجهة البيع مقابل 34 دينارا للشراء.
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