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استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد

1/14/2024 2:05:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار المعدن الأصفر في الأردن اليوم الأحد، عند 41.5 دينارا لسعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا، مقابل 39.8 دينارا لسعر الشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 37 دينارا لجهة البيع مقابل 34 دينارا للشراء.




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