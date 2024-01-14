الاحتلال يستهدف فريقا من شركة الاتصالات أثناء عمله بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فريقا من شركة الاتصالات أثناء العمل لإصلاح الخطوط في منطقة خان يونس، رغم حصوله على تنسيق مسبق.
وأضافت حماس في بيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد اثنين من موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية "في جريمة حرب بشعة".
وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الثالث على التوالي.
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