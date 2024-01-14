الاحتلال يستهدف فريقا من شركة الاتصالات أثناء عمله بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فريقا من شركة الاتصالات أثناء العمل لإصلاح الخطوط في منطقة خان يونس، رغم حصوله على تنسيق مسبق.



وأضافت حماس في بيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد اثنين من موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية "في جريمة حرب بشعة".



وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الثالث على التوالي.

