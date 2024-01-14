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السير للسائقين: وضع الملصقات على زجاج المركبة مخالف وقد يؤدي لحادث

1/14/2024 2:05:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب مدير إدارة السير العقيد أنور الخرابشة، إن ادخال الملصقات والصور على جسم المركبة مخالفة وممنوع بموجب القانون.
وأضاف الخرابشة، عبر إذاعة الأمن العام، أن الملصقات على جسم المركبة خاصة على الزجاج الخلفي، تعيق الرؤية، وقد تكون سبب وقوع حادث سير.
ودعا السائقين إلى القيادة بشكل حذر في ظل الأجواء والامطار التي تشهدها المملكة، والابتعاد عن المخالفات التي قد تكون سبب حادث.
ونوه الخرابشة إلى أن بند تغيير المسرب بشكل مفاجئ من أكثر البنود التي تسبب حوادث سير، موضحاً أن تغيير المسرب له شروط يجب مراعاتها، أهمها أن تكون بين المركبات مسافة أمان كافية.




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