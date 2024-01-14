معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 يسلط الضوء على الإضاءة المسؤولة

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يناير 2024: ستسلط دورة مؤتمر ثينك لايت لعام 2024 الضوء على كفاءة الطاقة والاستدامة والسلامة والشمولية والوظائف. تنعقد أعمال المؤتمر كجزء من فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة وتصاميم وتقنيات البناء المستدام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة موردور إنتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق، فإنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الثنائي الباعث للضوء (LED) في الشرق الأوسط إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 5.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.17% خلال فترة التوقعات.
هذا وقد استطاعت إضاءة "إل إي دي" تغيير قواعد اللعبة في القطاع، حيث قدمت مجموعة من الفوائد أبرزها: كفاءة الطاقة وتحسين الأداء البيئي ومرونة التصميم والاتجاه، حيث تتمثل إحدى الفوائد المهمة، لا سيما من المنظور التجاري في التوفير المحتمل بمليارات الدولارات نتيجة لانخفاض استهلاك الطاقة.
سيعتلي نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين منصة مؤتمر ثينك لايت لمناقشة أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الإضاءة من خلال ستة مواضيع رئيسية تشمل كلاً من: إضاءة المدن، الفنون والترفيه، أعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط، الإضاءة الدائرية، إضاءة الظلام، الإضاءة الذكية، الإضاءة الذكية والمتكاملة.
ستسلط الجلسة المرتقبة التي ستنعقد تحت عنوان: "المستقبل المستنير: الظلام" الضوء على الحد من التلوث الضوئي، وبالتالي المساعدة في توفير الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية الحياة البرية التي تعتمد على الظلام الطبيعي.
يعد هذا المعرض، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، جزءًا من العلامة التجارية العالمية لايت + بيلدنج "Light + Building" وسيقام في دورة هذا العام تحت شعار: "المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني".
وتشمل أبرز فعاليات المعرض الأخرى: قمة المباني الذكية، التي ستجمع بين المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية والهندسة وإدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة لمناقشة أبرز توجهات القطاع وأفضل الممارسات.
كما ستستكشف القمة من خلال تعزيز الابتكار والتعاون كيفية عمل التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات والنظم الذكية على تحسين استخدام الطاقة وتعزيز الراحة والاستدامة في المباني الذكية.
وسيستضيف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» لهذا العام أيضاً فعالية "إن سبوت لايت"، وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا، وستتضمن فعالية إن سبوت لايت في اليوم الأول من المعرض عروضاً حية ومباشرة، بالإضافة الى مراحل عملية التحكيم لاختيار الفائز بفئة أفضل منتج في العام لجائزة لايت ميدل إيست، كما سيتضمن اليومان المتبقيان مناقشات وعروض تقديمية عن المنتجات الرائدة والحلول المبتكرة التي تقدم منظورًا جديدًا لتصاميم الإضاءة.
وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "ستركز جميع مؤتمراتنا هذا العام على أهمية المسؤولية في الوقت الحالي وفي المستقبل على حد سواء تماشياً مع شعار المعرض لهذه الدورة، حيث يوجد هناك فرصة مثالية سانحة لنا كمحترفين متخصصين في قطاع الإضاءة والمباني الذكية لتشكيل كيفية تجربة الناس للعالم والنظر في كفاءة الطاقة والاستدامة، والسلامة والشمولية والوظائف".
وأردف عبد المحسن قائلاً: "سنقوم بمعالجة هذه العوامل ونضع خارطة طريق واضحة للمستقبل، والتي ستحقق بدورها نتائج استثنائية لكل من العملاء والبيئة."
سيتم تنظيم معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي الأبرز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.
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