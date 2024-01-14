جامعة نيويورك أبوظبي تحيي يوم الحرم الجامعي المفتوح بتشكيلة متنوعة من الحوارات والمعارض والجولات

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- Hanover communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يناير، :2024 تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثانية من يوم الحرم الجامعي المفتوح يوم 20 يناير إبتداء من الثانية عشر ظهراً. ومن خلال الأنشطة والجلسات التي تقام طوال اليوم مجاناً، سيتمكن الزوار من استكشاف حرم جامعة نيويورك أبوظبي، وزيارة مساحات ومرافق التعليم، والتفاعل مع الفن والفنانين، وحضور محادثات مع أعضاء هيئة التدريس المشهورين عالمياً في الجامعة، وتجربة العروض التفاعلية.
ومن الأنشطة المتاحة خلال اليوم، جولة في معرض «بلين دي سانت كروا: أفق» الذي يقيمه معرض الفنون، والذي يعرض منحوتات وتركيبات كبيرة تصور المناظر الطبيعية في دولة الإمارات وتأثير تغير المناخ محلياً. ويمكن للمشاركين أيضاً حضور بروفة مفتوحة لعرض "ميهيك"من أداء الراقصين أكاش أوديدرا وأديتي مانغالداس، وهي مقطوعة رقص معاصرة جديدة تحكي قصة حب غير عادية، في مسرح الصندوق الأسود في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي في الساعة 12 ظهراً.
يمكن للزوار مقابلة المستشارين في منطقة القبول كما سيستضيف فريق الرياضة في جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك تحدي كرة السلة حيث يمكن للمشاركين استعراض مهاراتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتعرف الجمهور على برامج جامعة نيويورك أبوظبي الأكاديمية والتعرف على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الحاليين وتجاربهم في الحرم الجامعي.
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